تشكيل لجنة لمراقبة مصادر تمويل الحملات الدعائية للانتخابات التونسية

وقال الجربوعي - في تصريح امس الجمعة - إن اللجنة تضم كلا من هيئة الانتخابات ممثلة في رئيسها نبيل بفون، والبنك المركزي، ولجنة التحاليل المالية، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ووزارة المالية.
وأضاف أن هذه اللجنة الموسعة اتخذت قرارات من أبرزها مراقبة الحساب البنكي الشخصي للمرشحين، فضلا عن مراقبة الحساب البنكي الخاص بالحملة الانتخابية، والعودة إلى كل العمليات المالية للمرشحين للرئاسية والتشريعية منذ شهر يناير 2019، قائلا إن الهيئة "ستكون صارمة" في هذا الشأن.
أما بالنسبة للمخالفات المسجلة خلال الحملة الدعائية للانتخابات الرئاسية التي انطلقت يوم 2 سبتمبر 2019، أوضح الجربوعي أنه تم تسجيل 214 مخالفة منذ بداية الحملة وحتى مساء أمس الخميس، مشيرا إلى أن المخالفات تتعلق بالترويج لخطاب يحث على الكراهية والتعصب والتمييز واستغلال مؤسسات وأماكن عامة واستغلال المساجد للقيام بالدعاية للمرشحين، بالإضافة إلى القيام بخطب تمس من أعراض المرشحين والناخبين وبياناتهم الشخصية، وأفاد في هذا الشأن بأن هيئة الانتخابات تحرر محاضر المخالفات تباعا وتوجهها إلى النيابة العامة.
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