ألمانيا تعادل رقم اسبانيا القياسي فى تصفيات اليورو

حقق منتخب المانيا رقماً مميزاً رغم خسارته أمام هولندا بنتيجة 2 – 4 في المباراة التي جمعتهما أمس بمدينة "هامبورج" الالمانية، ضمن مباريات المجموعة الثالثة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".

وسجل توني كروس لاعب منتخب ألمانيا هدفاً من ركلة جزاء في شباك هولندا، وهو الهدف الـ 20 الذي يتمكن منتخب "الماكينات الألمانية" من تسجيله من ركلة جزاء في تاريخ مشاركاته بتصفيات كأس الامم الاوروبية.

وبات منتخب ألمانيا بجانب إسبانيا الأكثر تسجيلاً من ركلات جزاء في تاريخ تصفيات اليورو بـ 20 هدفاً.

وسجل أهداف منتخب هولندا، دي يونج وجوناتان جلاوتاه مدافع ألمانيا "خطأ في مرماه"، ومالين وفينالدوم في الدقائق 59 و66 و79 و91 على التوالي، بينما جاء هدفي منتخب المانيا عن طريق جنابري وتوني كروس في الدقيقتين 9 و73 من عمر المباراة.

هذا الفوز رفع رصيد منتخب هولندا إلى 6 نقاط في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد ألمانيا عند 9 نقاط، في المركز الثاني لكنها لعبت مباراة أكثر من هولندا.

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جاء تشكيل منتخب المانيا ضد هولندا كالتالي، حراسة المرمى: مانويل نوير، خط الدفاع: كيميتش - جوناثان تاه - شولى – كولسترمان، خط الوسط: كروس - شولز - جينتر ، خط الهجوم: جنابرى - ماركو ريوس - تيمو فيرنر.

في حين جاء تشكيل هولندا ضد ألمانيا كالتالي، حراسة المرمى: سيليسين، خط الدفاع: د,مفريز - دى ليخت - فان دايك – بليند، خط الوسط: دى رون - فاينالدوم - دي يونج، خط الهجوم: بروميس - بابل - ممفيس ديباى

ونجح منتخب هولندا في رد إعتباره أمام نظيره ألمانيا بعدما تمكن بطل كأس العالم 2014 من تحقيق الفوز على هولندا بنتيجة 3 – 2 في المباراة التي جمعتهما بالعاصمة الهولندية "أمستردام" في مارس الماضي ضمن التصفيات ذاتها.

كما أعادت مباراة ألمانيا وهولندا إلى الأذهان، مباراتي الموسم الماضي التي جمعت بين المنتخبين ضمن منافسات دور المجموعات بمسابقة دوري الامم الاوروبية، وفاز منتخب هولندا بنتيجة 3 - صفر على ملعبه "ذهاباً" ثم تعادلا 2 - 2 في ألمانيا "إيابا".