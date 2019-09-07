تراجع أسعار أسهم شركات النفط الأوروبية

في الوقت نفسه، تراجعت أسعار النفط الخام، مع إعلان بنكي "يو.بي.إس" و"كوميرتس بنك" اليوم توقعاتهما بشأن أسعار الخام، حيث خفضا توقعاتهما بسبب تباطؤ الاقتصاد العالمي.
وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء، إلى أن شركات المرافق كانت الأسوأ أداء في تعاملات اليوم في البورصات الأوروبية، حيث قادت شركة "يونايتد" مسيرة التراجع بعد أن خفض تصنيفها الائتماني.
وفي حين ارتفعت أسهم بعض الشركات بنسب طفيفة، منها شركة الطاقة الألمانية "آر.دبليو.إي" بنسبة 1.4% وسهم شركة "أورستيد" للطاقة بنسبة 1%، و"إس.بي.إم أوف شور" بنسبة 0.8% و"فيستاس" بنسبة 0.7% تراجعت أسهم الشركات الأخرى بنسب أكبر منها "تولو" بنسبة 4.1% و"إيناجاز" بنسبة 3.6% و"يونايتد يوتيليتز" بنسبة 3.5% و"فيرباند كلاس أيه" 2.4% و"سنتريكا" بنسبة 2.4% أيضا.
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