بومبيو: سندافع عن الإويغور في الأمم المتحدة

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الجمعة أن واشنطن ستعبئ المجتمع الدولي دفاعاً عن المسلمين الاويغور خلال انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، معتبراً أن كيفية تعامل بكين مع هؤلاء تشكل "وصمة" في سجل حقوق الإنسان في العالم.ونبه بومبيو إلى أن "هذا الامر قد يكون إحدى اسوأ وصمات (العار) في العالم خلال هذا القرن". وكان اعتبر أخيراً أن الصين تتحرك "في منطقة على حدة حين يتصل الأمر بانتهاكات حقوق الانسان".

ويتهم خبراء ومنظمات حقوقية بكين بانها تحتجز ما يصل إلى مليون من المسلمين الأويغور في معسكرات في اقليم شينجيانغ بشمال غرب الصين والذي سبق أن شهد اعتداءات نسبت إلى انفصاليين أو إسلاميين. لكن السلطات الصينية تنفي هذا العدد وتؤكد أن هذه المعسكرات ليست سوى مراكز للتأهيل المهني لمكافحة التطرف.

وترى الخارجية الأمريكية أن ما يحصل هو "إحدى المشاكل الأكثر خطورة على صعيد حقوق الإنسان في العالم اليوم".

وأوضح بومبيو خلال زيارة لولاية كنساس أنه خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية سبتمبر (أيلول) في نيويورك، "سننظم عدداً من اللقاءات حيث سنحاول جعل دول تنضم إلينا للتنديد بما يجري".

وأضاف "نريد الحرية لهؤلاء الناس"، معتبراً أن الامر "ليس مشكلة أمن قومي" أو "تطرف إسلامي" بالنسبة إلى الصين.