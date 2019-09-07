الأسهم الأمريكية تنهي الأسبوع على مكاسب

وأنهى داو جونز جلسة التداول مرتفعا 69.31 نقطة، أو 0.26%، إلى 26797.46 نقطة في حين زاد المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 2.71 نقطة، أو 0.09%، ليغلق عند 2978.71 نقطة.
وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضا 13.75 نقطة، أو 0.17%، إلى 8103.07 نقطة.
وتنهي المؤشرات الثلاثة الأسبوع على مكاسب مع صعود ستاندرد آند بورز 1.79% وناسداك 1.76% وداو جونز 1.49%.
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