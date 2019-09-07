اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

الأسهم الأمريكية تنهي الأسبوع على مكاسب

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
أغلق المؤشران ستاندرد آند بورز500 وداو جونز الصناعي على ارتفاع طفيف الجمعة، مع استيعاب المستثمرين لتقرير متباين بشأن الوظائف في الولايات المتحدة ومراهنتهم على خفض لأسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي هذا الشهر، بينما ساعدت خطة تحفيزية في الصين على تهدئة القلق بشأن النمو العالمي.

وأنهى داو جونز جلسة التداول مرتفعا 69.31 نقطة، أو 0.26%، إلى 26797.46 نقطة في حين زاد المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 2.71 نقطة، أو 0.09%، ليغلق عند 2978.71 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضا 13.75 نقطة، أو 0.17%، إلى 8103.07 نقطة.

وتنهي المؤشرات الثلاثة الأسبوع على مكاسب مع صعود ستاندرد آند بورز 1.79% وناسداك 1.76% وداو جونز 1.49%.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأسهم الأمريكية تنهي الأسبوع على مكاسب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا