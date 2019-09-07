الأسهم الأمريكية تنهي الأسبوع على مكاسب

أغلق المؤشران ستاندرد آند بورز500 وداو جونز الصناعي على ارتفاع طفيف الجمعة، مع استيعاب المستثمرين لتقرير متباين بشأن الوظائف في الولايات المتحدة ومراهنتهم على خفض لأسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي هذا الشهر، بينما ساعدت خطة تحفيزية في الصين على تهدئة القلق بشأن النمو العالمي.

وأنهى داو جونز جلسة التداول مرتفعا 69.31 نقطة، أو 0.26%، إلى 26797.46 نقطة في حين زاد المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 2.71 نقطة، أو 0.09%، ليغلق عند 2978.71 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضا 13.75 نقطة، أو 0.17%، إلى 8103.07 نقطة.

وتنهي المؤشرات الثلاثة الأسبوع على مكاسب مع صعود ستاندرد آند بورز 1.79% وناسداك 1.76% وداو جونز 1.49%.