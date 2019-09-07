ماذا قال بارتوميو رئيس برشلونة عن إمكانية رحيل ميسي عن النادي الكتالوني؟

وفي بيان رسمي قال بارتوميو: ”ميسي، لديه عقد ويمكن أن يقرر مستقبله في موسم 2020، تمامًا كما حدث مع تشابي وإنييستا“.
وأضاف: ”لسنا قلقين على الإطلاق لأن ميسي كان رائعًا وسيظل يلعب لسنوات عديدة في برشلونة“.
واختتم رئيس النادي تصريحاته بالقول ”عقد ميسي ينتهي في يونيو/ حزيران 2021، وتم الاتفاق على أنه في نهاية الموسم قبل الأخير كان لديه القدرة على فسخ عقده والانتقال إلى نادي آخر، لقد اكتسب حرية تقرير مستقبله“.
وترددت أنباء عبر وسائل الاعلام الإسبانية، بشأن وجود بند في عقد ميسي يتيح له الرحيل عن برشلونة نهاية الموسم الحالي.
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