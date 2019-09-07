إطلاق 5 صواريخ من غزة على مستوطنات إسرائيلية

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الجمعة، إنه رصد إطلاق 5 صواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، دون سقوط إصابات جراء هذا الحادث.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إنه ”متابعة للتقارير عن إطلاق صافرات الانذار في منطقة ‎غلاف غزة، الحديث عن رصد إطلاق 5 قذائف صاروخية من قطاع ‎غزة باتجاه ‎إسرائيل“.

وقال موقع ”حدشوت 24“ العبري، إن ”الصواريخ التي أطلقت من قطاع غزة، سقطت في منطقة مفتوحة في المجلس الإقليمي شاعر هنيغف، دون وقوع إصابات.

وقالت صحيفة ”يديعوت أحرنوت“ إن ”صاروخًا تسبب باندلاع حريق قرب بلدة سديروت المحاذية لقطاع غزة.

ودوت صافرات الإنذار في عدد من مناطق غلاف قطاع غزة، بعد إطلاق صاروخ على الأقل من القطاع، بعد ساعات من استشهاد طفلين برصاص جيش الاحتلال في مسيرات العودة وكسر الحصار.

Advertisements

وقالت القناة الـ12 العبرية، إن ”حريقًا اندلع في أحراش المجلس الإقليمي شاعر هنيغيف، جراء تطاير شظايا صورايخ القبة الحديدية أثناء عملية التصدي لصواريخ فلسطينية“.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء الجمعة، عن استشهاد فلسطينيين اثنين، وإصابة أكثر من 70 آخرين، بينهم عدد من المصابين في حالة الخطر، خلال مشاركتهم في جمعة ”حماية الجبهة الداخلية“ على حدود قطاع غزة، ضمن فعاليات مسيرة العودة وكسر الحصار.

وحمّلت فصائل فلسطينية، الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية التصعيد الذي وقع على حدود قطاع غزة، مشيرة إلى أن عليه أن يتحمل نتيجة تداعيات هذا التغول على دماء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.