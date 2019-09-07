ساوثغيت: منتخب إنجلترا ما زال عليه إثبات أحقيته في التأهل لبطولة أوروبا 2020

قطع منتخب إنجلترا لكرة القدم خطوات كبيرة منذ تحمل المدرب غاريث ساوثغيت المسؤولية لكنه دعا فريقه ”لاثبات نفسه“ والبناء على تأهله المفاجئ لقبل نهائي كأس العالم في روسيا 2018.

واستهل المنتخب الانجليزي بقيادة ساوثغيت مشوار التأهل لبطولة أوروبا 2020 بفوزين كبيرين على منتخبي التشيك والجبل الأسود ليتصدر المجموعة الأولى قبل أن يستضيف بلغاريا يوم السبت على ملعب ويمبلي.

وتقلصت مشاعر التفاؤل بعض الشيء في يونيو حزيران الماضي حين ظهرت نقاط ضعف إنجلترا في الخسارة 3-1 أمام هولندا في الدور قبل النهائي لدوري الأمم الأوروبية.

لكن الفوز على بلغاريا ومن بعدها كوسوفو الثلاثاء المقبل سيضمن إلى حد كبير تأهل انجلترا لبطولة أوروبا العام المقبل لكن ساوثغيت يرى أنه يتعين على منتخب إنجلترا عدم تعجل الأمور.

وقال ساوثغيت في مؤتمر صحفي: ”أمامنا مهمة لتحسين مركزنا في تصنيف الاتحاد الدولي (الفيفا). نلعب بندية أمام أي فريق لكن أي فريق يمكنه أيضا الفوز علينا، نسعى جاهدين لتحسين ذهنية الفريق. اللاعبون يرغبون في ذلك بشدة. نريد أن يحمس اللاعبون بعضهم البعض كل يوم في التدريبات ونحافظ على ذلك الحماس عند خوض المباريات“.

وأضاف ”على مدار العامين الماضيين بدأنا في تشكيل فريق يقدم أداء مثيرا ونأمل أن يلعب بأسلوب ينال إعجاب الجمهور“.

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وتحتل إنجلترا المركز الرابع في تصنيف الفيفا. وتحول المنتخب بقيادة ساوثجيت للاعتماد على لاعبين شبان مثل ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد وجيدون سانتشو لاعب بروسيا دورتموند الألماني والمتوقع مشاركتهما أمام بلغاريا.

وقال راشفورد: ”كان أمرا رائعا حيث يتأقلم اللاعبون الشبان بشكل جيد. منذ قدوم جاريث يحظى اللاعبون الشبان بنفس الاهتمام مثل بقية التشكيلة ويتأقلمون بسلاسة“.

وأشار ساوثغيت إلى احتمال غياب جيسي لينغارد زميل راشفورد في مانشستر يونايتد عن مواجهة بلغاريا بسبب وعكة صحية.

وسيفتح غياب لينغارد الباب أمام مشاركة الصاعد ميسون ماونت لاعب تشيلسي لخوض أول مباراة دولية له مع منتخب إنجلترا.