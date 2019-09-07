ونشرت صحيفة ”الرياضية“ السعودية تقريرًا أشارت فيه إلى أن حمدالله تلقى الضوء الأخضر من أطباء نادي النصر أمس لمغادرة العيادة بدءًا من السبت.
ويسارع عبد الرزاق حمد الله الزمن من أجل العودة إلى الملاعب يوم الجمعة القادم والمشاركة في المباراة أمام نادي الشباب في الجولة الثالثة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ولعب حمد الله حتى الآن 71 دقيقة فقط، وكانت في مباراة الدورة الأولى أمام نادي ضمك (2 – 0) حيث غادر الملعب بعد إصابة في كاحله الأيسر الذي تعرض للالتواء، لكنه غاب بعد ذلك عن مباراة الدور الثانية أمام الفتح (1 – 0).
كانت هذه تفاصيل خبر بعد قرار خروجه من المستشفى.. عبد الرزاق حمدالله يقترب من العودة إلى الملاعب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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