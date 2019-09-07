تقرير دولي: كوريا الشمالية تواصل جهودها لتطوير البرامج النووية والصاروخية

أظهر تقرير دولي أن كوريا الشمالية تواصل جهودها لتطوير البرامج النووية والصاروخية، رغم أنها توقفت عن اختبار الأسلحة النووية والصواريخ الباليستية العابرة للقارات منذ نهاية عام 2017.

وقالت لجنة العقوبات على كوريا الشمالية التابعة لمجلس الأمن الدولي في تقريرها الصادر يوم 5 سبتمبر، إن منشآت نووية لتخصيب اليورانيوم في منطقة يونغ بيون بكوريا الشمالية، لا تزال تعمل وذلك وفقا لشهادة دولة عضو في الأمم المتحدة طلبت عدم الكشف عنها.

وأضاف التقرير، الذي شمل أحدث المعلومات عن تحركات الشمال في الفترة من فبراير إلى مطلع أغسطس من العام الجاري، أنه لم يتم رصد بوادر لتشغيل المفاعل النووي بطاقة 5 ميغاوات في منطقة يونغ بيون.

وذكرت اللجنة أن النوع الجديد من الصواريخ الباليستية قصيرة المدى التي أطلقتها بيونغ يانغ، يومي 4 و9 مايو الماضي، أظهر أن كوريا الشمالية تنتج الوقود الصلب وتستخدم المنصات المتنقلة من الأشكال المختلفة، مما يثبت قدرتها على إتقان المكونات الرئيسية لأنظمة الصواريخ الباليستية واختراق نظام الدفاع للصاروخ الباليستي.

وأفادت بأنه يعتقد بأن الشمال يسعى حاليا لتطوير الوقود الصلب للصاروخ الباليستي العابر للقارات، وأنه تم رصد نشر الصاروخ الباليستي متوسط المدى الذي يطلق عليه اسم "KN-15" في القاعدة الصاروخية بالحدود الشمالية والتي نشرت بيونغ يانغ فيها صاروخ "رودونغ" الباليستي الذي يعمل بالوقود السائل.

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وأشارت إلى أن كوريا الشمالية تركز جهودها على الهجمات الإلكترونية على المصارف في مختلف أنحاء العالم والتعاملات بالعملات الرقمية المشفرة بهدف تحقيق مكاسب مالية.

هذا، وقالت لجنة العقوبات إنها تجري تحقيقا في 35 هجمة إلكترونية على الأقل في 17 دولة شنتها كوريا الشمالية في الفترة من ديسمبر عام 2015 إلى مايو 2019، ويقدر بأن كوريا الشمالية استولت على ما يقدر بملياري دولار.

وأضافت أن الشمال تواصل عمليات نقل البضائع غير القانونية من سفينة لأخرى وخاصة النفط الخام والفحم.