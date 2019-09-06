عاجل.. سقوط صاروخ في منطقة مفتوحة قرب مستوطنة سديروت

أفادت فضائية العربية في نبأ عاجل لها، مساء اليوم الجمعة بدوي صافرات الإنذار سمع في مناطق إسرائيلية بغلاف قطاع غزة.

وقالت إن صاروخ سقط في منطقة مفتوحة قرب مستوطنة سديروت دون وقوع إصابات، مشيرة إلى أن طائرات استطلاع تابعة للجيش الإسرائيلي تحلق على ارتفاع منخفض جدا في الأجواء الشمالية للقطاع.

وذكرت وسائل إعلام أن من بين المناطق التي دوت فيها صافرات الإنذار: سديروت، والمجلس الإقليمي "شاعاري هانيغيف".