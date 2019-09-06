البنتاغون: الحوثيون يرتكبون فظائع في اليمن وتحركهم إيران (انفوجراف)

تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم تايوان x

13:10 الأردن الفلبين x

13:30 سوريا سنغافورة x

13:45 اليمن تايلاند x

14:00 ماليزيا الهند x

13:30 عمان فلسطين x

16:00 أوزبكستان البحرين x

18:30 العراق قطر x

18:30 Advertisements أفغانستان التصفيات المؤهلة ليورو 2020 أرمينيا x

18:00 إيطاليا جزر فاروه x

20:45 السويد رومانيا x

20:45 أسبانيا إيرلندا x

18:00 سويسرا تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم السودان x

16:30 تشاد الصومال x

17:00 زيمبابوى سيشيل x

22:00 رواندا

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