السعودية ترحب بتشكيل الحكومة الانتقالية في السودان

رحبت وزارة الخارجية السعودية مساء اليوم الجمعة، بتشكيل الحكومة الانتقالية في السودان.



وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن مصدراً مسؤولاً بوزارة الخارجية رحب بتشكيل الحكومة الانتقالية في السودان التي أعلنها رئيس الوزراء عبدالله حمدوك.

وبارك المصدر للشعب السوداني "هذه الخطوة المهمة التي تؤكد إرادة الأشقاء في السودان وحرصهم على تحقيق مصلحة السودان، والحفاظ على أمنه وسلامته واستقراره وتحقيق تطلعات أبنائه".

وأعلن حمدوك أمس الخميس، تشكيلة أول حكومة في السودان عقب أشهر من احتجاجات أطاحت بالرئيس السوداني السابق عمر البشير في أبريل الماضي.

وقال حمدوك في مؤتمر صحافي: "أعلن الآن تشكيل الحكومة، اليوم نبدأ مرحلة جديدة من تاريخنا"، مؤكداً أن "أهم أولويات الفترة الانتقالية إيقاف الحرب وبناء السلام".

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