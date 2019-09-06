ميليشيات الحوثي تطرد منظمات إغاثة دولية وتمنع دخول أدوية لليمن (فيديو)

أعلنت ملیشیات الحوثي الحرب على منظمة أطباء بلا حدود ومنعت دخول شحنة مساعدات طبية للمنظمة الهولندية عبر مطار صنعاء ووجهت بإغلاق مخازن الأدوية التابعة لها رغم التحذيرات الأممية من عرقلة دخول المساعدات الإغاثية المقدمة لملايين المحتاجين في اليمن.

وأكدت مصادر عاملة في المجال الإنساني إن المليشيات الحوثي منعت، أمس الخميس، طائرة على متنها شحنة مساعدات دوائية تابعة لمنظمة أطباء بلا حدود من إفراغ حمولتها في مطار صنعاء، مدعية أن الشحنة تحوي أدویة شبه منتهیة الصلاحیة.

ونقلت منصة مداد نيوز، عن وكالة اسوشيتد برس تقرير لها أن مليشيات الحوثي تقوم بسرقة المساعدات الإنسانية التي تصل البلاد وتقوم بتوزيعها على المناطق الخاضعة للحركة وعلى المسلحين وفي السوق السوداء.

وبالتزامن ، أصدر وزیر الصحة في حكومة الملیشیا المدعو طه المتوكل توجيهات بإغلاق المخازن الطبية الخاصة بالمنظمة بصنعاء ومصادرة محتوياتها وإحالة الموظفين إلى النیابة العامة الخاضعة لسيطرة المليشيا.

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وأضافت المصادر أن هذه الانتهاكات بحق أطباء بلا حدود من قبل الحوثيين مقدمة لمنعها من مزاولة نشاطاتها بشكل نهائي في مناطق سيطرتهم .

وكانت مليشيات الحوثي منعت في صيف عام 2017 دخول طائرة مستأجرة من الأمم المتحدة على متنها نصف مليون جرعة من لقاح الكوليرا عبر مطار صنعاء، ووفقا لتحقيق استقصائي لوكالة اسوشييتد برس فإن هذا الإجراء تسبب في حدوث أسوأ وباء كوليرا تم تسجيله في العصر الحديث بأكثر من مليون حالة كوليرا مشتبه فيها ومقتل حوالي 3000 يمني.

واتهمت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أرسولا مولر الحوثيين، منتصف أغسطس، باستمرار تدخلاتهم في عمل المنظمات العاملة بمناطق سيطرتهم وفرض قيود هائلة عليها.

ودعا مجلس الأمن، في بيان له مطلع الشهر ذاته، إلى تيسير وصول العاملين في المجال الإنساني والتدفقات من الإمدادات الإنسانية بشكل آمن ودون عراقيل في اليمن من اجل الحيلولة دون تحويل وجهة المساعدة الإنسانية.