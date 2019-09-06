مظاهرات ببري احتجاجاً على تعيين مدني عباس مدني وزيراً للصناعة…

الخليج 365:

خرج العشرات من سكان بري ، مساء أمس في احتجاجات رافضة لترشيح وتعيين عضو وفد التفاوض لقوى الحرية والتغيير، “مدني عباس مدني”، في منصب وزير الصناعة في الحكومة الجديدة.

وأحرق المحتجون، إطارات السيارات بالشوارع، ورددوا العديد من الشعارات الثورية، رفضاً لتدخلات قوى الحرية والتغيير في التشكيل الوزاري الجديد برئاسة الدكتور “عبدالله حمدوك”.

وكان مجلس السيادة، رفض في وقت سابق أمس، قبول ترشيح القيادي بقوى التغيير “مدني عباس مدني” لمنصب وزير الصناعة والتجارة، مشددًا على أهمية تقديم الكفاءات لكل المناصب في الحكومة الانتقالية قبل أن يتم التوافق عليه وإعلانه ضمن التشكيل الوزاري الذي أعلنه رئيس الوزراء د. “عبد الله حمدوك” مساء أمس.