وعيٌ وجودي!!.. بقلم صلاح الدين عووضة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

* انظر لعظمة هذه الآيات:

* (وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آَدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ…

* وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى…

* شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ…

* أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آَبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ..

* وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآَيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ)..

*وليست هي عظيمة وحسب… وإنما مخيفة..

* وسبب ما فيها من رهبة تلخيصها لفلسفة الوعي الوجودي..

* فلسفة الجمع بين نقيضين ؛ العدم والوجود..

*فلسفة مخالفة لما درج على قوله الوجوديون عن العدم..

* فالآيات تثبت أن لنا وجوداً (ذا وعي)… يسبق وجودنا (ذا الصرخة)..

* إن لنا قدراً من الوعي… وإن بدا عدمياً..

*وعي أدركنا به وجود الله إذ يشهدنا على أنفسنا في عالمه الأزلي..

*وأدركنا به وجودنا نحن إذ نقول بلى..

*ودلالة وعينا هذا هو الإيمان (الفطري) بالله..

* ثم يضل من ضل منا بفعل أهواء النفس… وإغراء الدنيا… وغواية الشيطان..

* ولكنها ضلالة تغبش الفطرة… ولا تمحوها..

* وفي ذلك يقول الحق: (وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه)..

*إذن؛ فالإنسان موجودٌ (وعياً) قبل أن يولد..

* وسوف يوجد (وعياً)؛ بعد أن يموت..

* ولكن الوعي الثاني هذا يختلف عن الأول بانبعاثه عن ذاته..

* هو وعي بالروح التي هي من روح الله..

* يقول تعالى: (فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ)..

* ومن ثم فإن لها شيئاً من خصائصها؛ مع الفارق..

* فالروح حين كانت في الجسد توظف أعضاءه لأغراض وعيها..

* فهي ترى بالعين… وتسمع بالأذن… وتعي بالعقل..

* وعندما تغادر الجسد تكون هي (ذاتها) الناظرة… والسامعة… والواعية..

* ولكن تنعدم صلتها العضوية بعالم المحسوس..

* أو تظل واعية به من وراء حجاب..

*يقول تعالى: (ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون)..

* ولذلك يكثر الحديث عن نوع من التواصل غريب بين الأحياء والأموات..

* أو في الحقيقة هم ليسوا أمواتاً إلا بأجسادهم..

* ولكن أرواحهم تبقى حية ذات وعي لا يخضع لنواميس دنيانا هذي..

* وعي لا تحده حدود الزمان… والمكان… والأبدان..

* وإن كانت لا تشعر بالزمان هذا… كحالها حين خاطبها خالقها بالآيات أعلاه..

* أو ــ بمعنى آخر ــ ما من زمان… بما أنه ما من حركة..

* وتعي كذلك بمصيرها… ثواباً كان أم عقاباً..

* يقول الخالق: (النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا)..

* وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آَلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ)..

* فلا عدم ــ إذن ــ إلا عدم الوعي بعدمية الدنيا تحت تأثير الشهوات..

* شهوات النفس… والمال… والسلطة..

* وفرعون لم (يدرك) هذه الحقيقة إلا حين (أدركه الغرق)..

* وسقط في امتحان ذي كلمتين… يسقط فيه أمثاله أجمعون؛ في كل زمان ومكان..

* لعلهم يرجعون!!