قيادي يطالب حمدوك بالتركيز على مكافحة الفساد

التاريخ: 06-سبتمبر-2019 فى : أخبار 46 مشاهدة طالب العضو في قوى الحرية والتغيير من التجمع الاتحادي العبيد العوض، رئيس الوزراء حمدوك بالتركيز على محاربة الفساد وهيكلة الخدمة المدنية . Advertisements ودعا العبيد عقب إعلان التشكيل الوزاري، دعا السيد رئيس الوزراء من خلال تصريح بحسب (سونا) إلى محاربة كل من دمر الاقتصاد ومحاكمته، مشيرا إلى الدمار الذي لحق بالخدمة المدنية والمشاريع الاستراتيجية مثل مشروع الجزيرة طوال الـ30 عاما . وأبان أن أفراد من النظام القديم ما زالوا يسيطرون على الأسواق واستيراد السلع الأساسية، وطالب الحكومة الانتقالية بوقف التدهور ومحاسبة كل من أخطأ. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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