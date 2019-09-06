عاجل .. الاتحاد الإفريقي يرفع تعليق عضوية السودان

أعلنت سفارة السودان في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، الجمعة، أن مجلس الأمن والسلم الإفريقي رفع تعليق عضوية السودان بالاتحاد الإفريقي.

وقال بيان السفارة السودانية، إن “نزف البشري للشعب السوداني برفع مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي تعليق مشاركة السودان في أنشطة الاتحاد الإفريقي، وذلك بعد أقل من 24 ساعة من إعلان عبد الله حمدوك، رئيس الوزراء عن تشكيل حكومة الفترة الانتقالية”. وتأتي خطوة الاتحاد كاعتراف بالجهود المضنية التي بذلتها الأطراف الفاعلة بالبلاد في تكوين حكومة انتقالية بقيادة مدنية، وفقا لبيان السفارة السودانية.

وبحسب الانتباهة ثمن السفير أنس الطيب الجيلاني، القائم بأعمال سفارة السودان باديس أبابا، الدور الإفريقي برفع مجلس السلم والأمن تعليق أنشطة السودان في الاتحاد الإفريقي، مؤكدا أن القارة الإفريقية قادرة على حل المشاكل الإفريقية في إطار البيت الإفريقي.

Advertisements

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، رحب الاتحاد الإفريقي بتشكيل الحكومة الجديدة في السودان، واصفا ذلك بأنه بداية عهد جديد وإنجاز تاريخي. وقال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي، في تغريدة على “تويتر”، إن إعلان تشكيل الحكومة الجديدة في السودان وتعيين أول وزيرة للخارجية (أسماء محمد عبدالله) في البلاد يمثلان بداية عهد جديد. وهنّأ فكي الشعب السوداني على الحكومة الجديدة ووصفها بـ”الإنجاز الكبير”.

وفي يونيو الماضي، قرر الاتحاد الإفريقي تعليق عضوية السودان في جميع أنشطته لحين تسليم السلطة للمدنيين. ومجلس السلم والأمن الأفريقي هو جهاز تابع للاتحاد الإفريقي والمسؤول عن تنفيذ قرارات الاتحاد ومكلف بحفظ السلام والاستقرار في القارة، ويتم انتخاب الأعضاء من قبل الجمعية العامة للاتحاد الإفريقي بحيث تعكس التوازن الإقليمي في إفريقيا. ويتكون المجلس من 15 بلدا؛ منها 5 بلدان يتم انتخابها كل ثلاث سنوات، و10 دول لمدة سنتين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)