وفد من جنوب السودان يحمل “رسالة خاصة” من سلفاكير للخرطوم

كشف عضو المجلس السيادي في السودان، الفريق أول شمس الدين الكباشي، لـ”سكاي نيوز عربية”، عن وصول المستشار الأمني لرئيس جمهورية جنوب السودان سلفا كير ميارديت إلى الخرطوم الجمعة.

وقال شمس الدين الكباشي إن الوفد يحمل رسالة خاصة من الرئيس سلفا كير ميارديت تتعلق باللقاءات التي أجرتها حكومة الجنوب مع الجبهة الثورية والقائد عبد العزيز الحلو من حركة الشعبية لتحرير السودان – شمال.

وأضاف أن الوفد سيلتقي بكل من رئيس المجلس السيادي الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ورئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك ليناقش معهما ملف السلام.

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وبحسب سكاي نيوز عربية كشف رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير في تصريح لـ”سكاي نيوز عربية”، عن اهتمام دولة جنوب السودان بفتح الحدود مع السودان.

ورجح أن الملف سيكون من بين القضايا التي سيتباحث فيها مستشار سلفا كير الأمني مع الحكومة إلى جانب بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية.

وكان الدقير قد التقى في جوبا قيادات الجبهة الثورية ومسؤولين في حكومة جنوب السودان بهدف تقريب وجهات النظر بين الحرية والتغيير والجبهة الثورية على إثر خلافات كبيرة حدثت بخصوص عدم تغليب نصوص اتفاقية السلام على الوثيقة الدستورية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)