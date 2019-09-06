بالفيديو.. طريقة تحضير الأرز البخاري في المنزل

مقادير الوصفة

2 كوب أرز بسمتي

1/4 كوب زيت ذرة

500 جرام لحم بقر او غنم مقطع

1 حبة كبيرة بصل مفروم خشن

2 فص ثوم مهروس

1 ملعقة صغيرة زنجبيل، مفروم

2 كوب جزر، مبروش

1 ملعقة كبيرة بهارات مشكلة

2 ملعقة صغيرة كمون

1/2 ملعقة صغيرة كركم

Advertisements

1/2 ملعقة صغيرة هيل ناعم

1 1/2 ملعقة صغيرة ملح

1/4 ملعقة صغيرة فلفل اسود

4 كوب مرق او ماء

طريقة التحضير

أغسلي الأرز، انقعيه في ماء مملح 15 دقيقة.

في قدر سخني الزيت، اضيفي اللحم وقلبي ليصبح غامق اللون، اضيفي البصل، الثوم والزنجبيل، قلبي الى ان يصبح البصل ذهبي اللون.

اضيفي الجزر، البهارات، الكمون، الكركم، الهيل، الملح والفلفل، اغمري اللحم بالماء واتركيه 40 دقيقة الى ان ينضج اللحم تماما، اخرجيه من المرق.

اضيفي الأرز و مزيد من الماء بحيث يغطي المرق الأرز بارتفاع 1 سم. دعي القدر على نار قوية الى ان يتشرب معظم المرق، ضعي قطع اللحم المسلوق فوق الأرز، غطي القدر باحكام واتركيه على نار هادئة 30 دقيقة، ضعي الأرز في طبق التقديم، وزعي فوقه الزبيب و اللوز.