تويوتا تعلن الكشف عن قاعدة العجلات GA-B (صور)

كشفت شركة تويوتا عن قاعدة العجلات GA-B الجديدة وهي مخصصة للسيارات الصغيرة.

تدعم قاعدة GA-B الجديدة أطوال متعددة بحيث تعطي المصممين خيارات في بناء سيارات مختلفة على ذات القاعدة، وتأتي بنظام تعليق أمامي MacPherson أو تعليق خلفي متعدد الوصلات، بحيث توفر تجربة قيادة أفضل بسبب وضع الجلوس بالقرب من مركز الهيكل، كما توجد العجلات في الركن البعيد للهيكل، مما سيوفر زيادة في المساحة الداخلية.

كما تظهر بطارية كبيرة عند المقاعد الخلفية مما يعطي مؤشرًا بأنها تعتزم تقديم فئات هجينة، ولم تعلق تويوتا حول السيارات التي ستأتي بقاعدة العجلات الجديدة، و لكن من المرجح أن تتوفر في الجيل التالي من يارس.