بوجاتي تشيرون تحقق رقم قياسي لأقصى سرعة (فيديو)

حققت سيارة بوجاتي رقم قياسي للسرعة القصوى بنسخة معدلة من تشيرون تلمح لفئة جديدة من السيارة.
تمكنت تشيرون من بلوغ سرعة تجاوزت الـ300 ميل/س لتكون أول سيارة إنتاجية تتجاوز هذا الحاجز، وبلغت سرعة السيارة بالتحديد 304.773 ميل/س ما يعادل 490.484 كم/س. متجاوزة الرقم القياسي السابق بفارق واضح، وذلك بالرغم من أن بوجاتي لم تكن مهتمة بتسجيل رقم قياسي كهذا.
يتميز التصميم المعدل بمخارج هواء إضافية على في الرفارف الأمامية وبعض التعديلات الخارجية البسيطة، ولكنها حافظت على محرك W16 رباعي التيربو دون تعديلات. وإذا صحت الشائعات فإن السيارة تلمح لتشيرون سوبر سبورت.
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