وفد من الصحة الاتحادية يقف على الأحوال الصحية بالجزيرة

تفقد وفد من وزارة الصحة الاتحادية بقيادة وكيل وزارة الصحة الاتحادية المكلف، د. سليمان عبدالجبار، يوم الجمعة، الأحوال الصحية في ولاية الجزيرة، ووقف ميدانياً على سير العمل الصحي، وعمليات إصحاح البيئة والتوعية الصحية من الآثار الناجمة من فصل الخريف .

وأعلن وكيل الصحة الاتحادية خلال الزيارة، التزامه بسد الفجوات العاجلة وتطوير العمل الصحي بالولاية خاصة في مجال صحة البيئة والتوعية الصحية وتقليل آثار فصل الخريف من توالد ذباب وباعوض وحشرات.

ووقف الوفد خلال الزيارة على مستشفى الجديد الثورة ودشن حملة الرش بالمبيد ذي الأثر المتبقي، وعقد اجتماعاً مع وزارة الصحة بالولاية وقف خلاله على تقرير حملة الرش بالمبيد ذي الأثر المتبقي والتي انطلقت منذ 8-28 إلى 2019/10/3.

وأشاد والي ولاية الجزيرة، اللواء أحمد حنان، بجهود الصحة الاتحادية، لافتاً إلى توفر الأدوية المنقذة للحياة وأدوية الأطفال دون سن الخامسة في كافة محليات ولايته.

وشدد حنان، على ضرورة توفر الكلور ومنتجات معالجات المياه، مقراً بجود خمس مناطق في شمال ولايته تواجه ضعف في بعض الأدوية نسبة لصعوبة الوصول إليها جراء الأمطار والسيول، مشدداً على ضرورة وصول الأدوية في الأيام القلائل القادمة.