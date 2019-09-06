شاهد.. مسافر يتخذ قرارا بقيادة طائرة ركاب بعد غياب قائدها (فيديو)

فوجئ ركاب طائرة بريطانية بأحد المسافرين يخبرهم بأنه سيقود الطائرة بنفسه، بعد إعلان مسؤولي المطار عن تأجيل انطلاق الرحلة لمدة ساعتين نظرا لغياب أحد الطيارين.

وبحسبما نشرته الصحف البريطانية، فإن الواقعة سجلت يوم الأحد الماضي، حين أعلم مسؤولو مطار مانشستر ركاب رحلة شركة "إيزي جيت" المتجهة إلى مدينة أليكانتي الإسبانية، بتأجيل رحلتهم لمدة ساعتين.

وفي خطوة غير مألوفة، قام أحد الركاب ويدعى مايكل برادلي بالتحدث إلى باقي المسافرين، وأخبرهم أنه سيتوجه إلى قمرة القيادة وسيقود الطائرة بنفسه.

وأوضح برادلي الذي كان على متن الطائرة رفقة عائلته، أنه يعمل طيارا في نفس الشركة "إيزي جيت"، وأن لديه رخصة وبطاقة هوية تؤهله لقيادة الطائرة.

وفي مقطع فيديو، تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وسجله أحد الركاب، يظهر برادلي على متن الطائرة، التابعة للشركة البريطانية، وهو يتحدث إلى الركاب، حيث قال لهم: "زوجتي التي تجلس في الصف 15 مع طفلي الصغير أخبرتني أن الرحلة سيتم تأجيلها لمدة ساعتين بسبب نقص عدد الطيارين، حيث إنهم بحاجة إلى طيار واحد حتى يتمكنوا من السفر".

Advertisements

وتابع: "بعد تفكير عميق، قمت بالاتصال بشركة إيزي جيت، وأخبرتهم بهويتي وبأنني أحمل رخصة قيادة طائرات، مؤكدا لهم أنني على استعداد لمساعدتهم وقيادة الطائرة إلى أليكانتي".

وأضاف برادلي أن الشركة أخبرته أنها ستعاود الاتصال به مرة أخرى، وبالفعل، اتصلت به بعد ثوان لتخبره بموافقتها على عرضه.

وقوبل كلام برادلي بالضحك والتصفيق والهتاف من قبل الركاب الذين وصفوه بالبطل خفيف الظل، وبالفعل قام برادلي بقيادة الطائرة بسلام إلى أليكانتي.

وعلق متحدث باسم شركة "إيزي جيت" على الواقعة قائلا إنها كانت استثنائية، ووقعت نتيجة لظروف معينة، مشيرا إلى أن ما حدث يتماشى تماما مع اللوائح والقوانين، فالرجل يحمل رخصة قيادة وبطاقة هوية تثبت أنه مؤهل لقيادة الطائرة.