المغرب يشدد الخناق على رحلات المهاجرين بعد اتفاق مع بروكسل ومدريد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال خبراء إن عدد المهاجرين بحرا إلى إسبانيا تراجع، وأن المغرب لم يعد يسمح بمغادرة الكثير من المراكب من سواحله، بعد أن أبرمت الرباط اتفاقات مع بروكسل ومدريد تتضمن تلقيها مساعدات.

ومنذ يناير 2019، وصل 15 ألفا و683 مهاجرا إلى إسبانيا بحرا بتراجع نسبته 45% عن عدد الواصلين في الثمانية أشهر الأولى من 2018، بحسب وزارة الداخلية الإسبانية.

وبعد الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا حول الهجرة في 2016، ثم إغلاق أبواب إيطاليا في 2018، بات طريق الهجرة البحرية باتجاه إسبانيا الأكثر جذبا للمهاجرين العام الماضي، إلا أن الأمر لم يعد كذلك بعد الخطوة المغربية، ليتزايد على إثرها عدد عابري البحر باتجاه أوروبا من شرق البحر المتوسط باتجاه اليونان، بحسبما أفادت منظمة الهجرة الدولية.

وفي السياق، قال خوسيه إينسيناس، مسؤول نقابة الحرس المدني في الأندلس، التي ينزل فيها معظم المهاجرين إلى إسبانيا، إن القوات المغربية “تمنع انطلاق المراكب بعد أن كانت في السابق تسمح لها بالإبحار”.

وأوضح إينسيناس أن “المغرب عندما يريد أموالا يفتح صنبور الهجرة وعندما يتلقى المال يغلق الصنبور”.

كما اعتبر الخبير الإسباني في الجغرافيا السياسية بشمال إفريقيا، إدوار سولر، أن “المغرب أدرك منذ سنوات أن ورقة الهجرة تشكل أداة ضغط مفيدة جدا”.

من جهته، صرح خبير في الهجرة طلب عدم كشف هويته، بأن “الشرطة البحرية المغربية وضعت استحكامات في النقاط الاستراتيجية، خصوصا في شمال المملكة، لكبح عمليات انطلاق مراكب المهاجرين”.

ومنحت إسبانيا في شهر أغسطس 2019، 32 مليون يورو للمغرب، مخصصة لمراقبة الهجرة غير الشرعية، وذلك بعد منحه 26 مليون يورو “لتزويد وزارة الداخلية المغربية بعربات”، كما خصص الاتحاد الأوروبي 140 مليون يورو لإدارة الهجرة في المغرب.

من المهم الإشارة إلى أن العلاقات بين الرباط وبروكسل تحسنت منذ أن وافق البرلمان الأوروبي، في فبراير 2019، على اتفاق الصيد البحري الذي تم التفاوض عليه بين المغرب والاتحاد، حيث حصل المغرب على مطلبه بتضمين “المياه المحاذية للصحراء الغربية في الاتفاق”.

روسيا اليوم