المريخ يسدد اموال غارزيتو قبل نهاية المدة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : قام نادي المريخ امس بسداد اموال المدير الفني السابق للنادي غارزيتو والتي تعود الى عهد رئيس النادي السابق جمال الوالي والبالغة 400 الف دولار هو ونجله وتفيد المتابعات الدقيقة ان نادي المريخ دفع اموال المدرب تفاديا للايقاف الدولي.

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