الكاف يضع جوهرة الهلال ضمن ملاعب استضافة نهائي ابطال افريقيا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : وضع الاتحاد الافريقي (كاف) جوهرة الهلال الزرقاء ضمن الملاعب التي تستضيف نهائي ابطال افريقيا لموسم 2019 ويجدر ذكره ان الكاف كان قد رشح عددا من الملاعب ولكن يبقي الملعب السوداني لنادي الهلال مرشحا ابرزا لاستقبال الحدث الفريد.

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