الاتحاد الإفريقي يهنئ السودان على رفع تعليق العضوية عقب تشكيلة الحكومة

هنأ الاتحاد الأفريقي السودان برفع تعليق عضوية الخرطوم بالاتحاد، وذلك عقب التطورات التي تشهدها البلاد وتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك.

وذكر بيان صادر عن مجلس السلم والأمن الأفريقي أنه قرر رفع تعليق عضوية السودان على ضوء التقرير الذي قدمه رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي للمجلس الذي استعرض فيه التطورات الإيجابية التي اتخذها السودان وتكللت بالتوافق الوطني حول المجلس السيادي وتشكيل الحكومة الانتقالية.

وأضاف أن هذه التطورات عكست استجابة تامة للشروط التي وضعها مجلس السلم والأمن الأفريقي لرفع تعليق عضوية السودان.

وهنأ المجلس السودانيين بهذا الإنجاز التاريخي، وقال إن هذا التحول سيسهم بالاستقرار والسلام من أجل النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذا البلد الأفريقي بما يتماشى مع طموحات الشعب السوداني.

جاء ذلك في جلسة طارئة عقدها مجلس السلم والأمن الأفريقي بحث خلالها التطورات في السودان؛ لرفع تعليق عضويته وعودته إلى البيت الإفريقي.

وفي يونيو الماضي، قرر الاتحاد الأفريقي تعليق عضوية السودان في جميع أنشطته لحين تسليم السلطة للمدنيين.