الاتحاد الإفريقي يهنئ السودان على رفع تعليق العضوية عقب تشكيلة الحكومة

هنأ الاتحاد الأفريقي السودان برفع تعليق عضوية الخرطوم بالاتحاد، وذلك عقب التطورات التي تشهدها البلاد وتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك.
وذكر بيان صادر عن مجلس السلم والأمن الأفريقي أنه قرر رفع تعليق عضوية السودان على ضوء التقرير الذي قدمه رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي للمجلس الذي استعرض فيه التطورات الإيجابية التي اتخذها السودان وتكللت بالتوافق الوطني حول المجلس السيادي وتشكيل الحكومة الانتقالية.
وأضاف أن هذه التطورات عكست استجابة تامة للشروط التي وضعها مجلس السلم والأمن الأفريقي لرفع تعليق عضوية السودان.
وهنأ المجلس السودانيين بهذا الإنجاز التاريخي، وقال إن هذا التحول سيسهم بالاستقرار والسلام من أجل النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذا البلد الأفريقي بما يتماشى مع طموحات الشعب السوداني.
جاء ذلك في جلسة طارئة عقدها مجلس السلم والأمن الأفريقي بحث خلالها التطورات في السودان؛ لرفع تعليق عضويته وعودته إلى البيت الإفريقي.
وفي يونيو الماضي، قرر الاتحاد الأفريقي تعليق عضوية السودان في جميع أنشطته لحين تسليم السلطة للمدنيين.
تشكيل الحكومة
أزاح رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك مساء الخميس الستار عن تشكيلة أول حكومة منذ الإطاحة بالرئيس السوداني عمر البشير في أبريل/نيسان. وستعمل الحكومة بموجب اتفاق لتقاسم السلطة مدته ثلاث سنوات تم توقيعه الشهر الماضي بين الجيش والمدنيين. وتضم الحكومة الجديدة 18 وزيرا بينهم أربع نساء أبرزهن وزيرة الخارجية أسماء محمد عبد الله.
وأعلن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك الخميس تشكيلة أول حكومة ترى النور في السودان عقب أشهر من احتجاجات أطاحت بالرئيس السوداني السابق عمر البشير في أبريل/نيسان الماضي، ما يشكل مرحلة رئيسية في العملية الانتقالية التي يفترض أن تؤدي إلى حكم مدني.
وقال حمدوك في مؤتمر صحافي "أعلن الآن تشكيل الحكومة، اليوم نبدأ مرحلة جديدة من تاريخنا"، مؤكدا أن "أهم أولويات الفترة الانتقالية إيقاف الحرب وبناء السلام".
وأضاف "هذه الفترة الانتقالية إن أحسنا إدارتها، ستفتح لنا الطريق. حاليا موفر لنا مناخ وفرصة كبيرة جدا للوصول إلى السلام"، مؤكدا "الالتزام بالعدالة والعدالة الانتقالية".
وأرجئ إعلان الحكومة الجديدة أياما عدة لمنح رئيس الوزراء وقتا كافيا للاختيار بين الأسماء التي رشحها المجلس العسكري و"قوى إعلان الحرية والتغيير"، رأس حربة الحركة الاحتجاجية التي أطاحت البشير.
18 وزيرا بينهم أربع نساء
أفاد وكالة الأنباء الفرنسية أن الحكومة الجديدة تضم 18 وزيرا، بينهم أربع نساء أبرزهن وزيرة الخارجية أسماء محمد عبد الله.
ومن الوزراء أيضا وزير رئاسة مجلس الوزراء عمر بشير مانيس ووزير الدفاع جمال عمر محمد ووزير الداخلية الطريفي إدريس ووزير العدل نصر الدين عبد الباري ووزير المالية والتخطيط الاقتصادي إبراهيم أحمد البدوي.
وتشكل مجلس سيادي في السودان بعد توقيع اتفاق تاريخي بين المجلس العسكري الانتقالي الذي تولى الحكم بعد البشير وقادة الاحتجاجات في 17 أغسطس.
ويتضمن هذا الاتفاق الخطوط الكبرى لمرحلة انتقالية من المقرر أن تستمر ثلاثة أعوام ونيفا وتمهد لإجراء انتخابات ديمقراطية.
النهوض بالاقتصاد
وأحد أبرز تحديات الحكومة الجديدة هو النهوض باقتصاد السودان الذي طالته عقوبات أمريكية طوال عقدين.
ورفعت واشنطن الحظر على السودان في العام 2017 مع إبقاء البلاد في لائحتها السوداء "للدول الداعمة للإرهاب"، الأمر الذي أضر حسب المسؤولين السودانيين بالنمو الاقتصادي وعطل جذب مستثمرين أجانب.
وتسلم عبد الله حمدوك منصبه رئيسا للوزراء في 21 أغسطس.
ويعد السودان بين أفقر دول العالم. وصنفته الأمم المتحدة العام الماضي في المرتبة الـ167 من 189 على مؤشرها للتنمية البشرية.
ويتوقع أن تكافح حكومة حمدوك الفساد المستشري، إضافة إلى تفكيك التيار الإسلامي المتوغل في الدولة العميقة خلال حكم البشير.
وكانت المشاكل الاقتصادية منطلق المظاهرات التي اندلعت في ديسمبر 2018 بعد رفع سعر الخبز. وسريعا ما تحولت إلى احتجاج على نظام البشير الذي حكم البلاد منذ العام 1989.
وقتل أكثر من 250 شخصا في قمع الحركة الاحتجاجية، وفقا للجنة أطباء قريبة من حركة الاحتجاج.
كذلك، سيكون على الحكومة الجديدة التعامل مع تحد مهم آخر يتمثل في إبرام اتفاقات سلام في غضون ستة أشهر مع حركات المعارضة المسلحة في الولايات التي تشهد نزاعات.
وشنت مجموعات معارضة مسلحة من مناطق مهمشة، بينها دارفور والنيل الأزق وجنوب كردفان، حروبا استمرت أعواما ضد القوات الحكومية قتل فيها آلاف ونزح ملايين.
والسبت الماضي، أعلنت أربع حركات منها في دارفور أنها "ستتفاوض مع السلطات الانتقالية برؤية موحدة"، من دون أن تقدم تفاصيل.
ووعد حمدوك "بوقف الحرب وبناء سلام دائم" في السودان.
وقال مجلس السيادة الانتقالي في بيان الثلاثاء إن حمدوك أكد "رغبته في أن تكون الحكومة أكثر تمثيلا لولايات السودان".
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