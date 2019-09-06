المستشارة الألمانية تعلن استعداد بلادها لمواصلة زيادة الاستثمار في الصين

أعلنت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، اليوم الجمعة، أن بلادها مستعدة لمواصلة زيادة استثماراتها في الصين وتوسيع نطاق التعاون.

قالت ميركل، خلال لقائها مع الرئيس الصيني، شي جين بينغ، بحسب موقع وزارة الخارجية الصينية على الإنترنت "ألمانيا راضية للغاية، كونها تستطيع أن تتقاسم ثمار توسيع سياسة الانفتاح الصينية، وهي مستعدة لمواصلة زيادة استثماراتها في الصين، وتوسيع مجالات التعاون وتعزيز التبادل الثقافي".

وأضافت المستشارة "ألمانيا مستعدة أيضا للعب دور بناء في تطوير العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين"، وفقاً لـ "سبوتنيك".

هذا وتقوم ميركل بزيارة رسمية إلى الصين في يومي 6 و7 سبتمبر الجاري.