شعبة مصدري الماشية: الغرفة القومية مسؤولة عن تراجع الصادرات

شنت شعبة مُصدري الماشية هجوماً عنيفاً علي الغرفه القومية للمصدرين وحملتها مسؤولية التلاعب الذي يحدث في قطاع الصادر، وشددت على أن الغرفة تستغل صلاحيات الشعبة وتُصدر إفادات لمصدرين بدون علم الشعبة ما أسفر عن ظهور أسماء أعمال وشركات وهمية ليست لها علاقه بالصادر أضرت بالتصدير.

وكشفت الشعبة أن الغرفة القوميه للمصدرين أصدرت إفادات تزكيه ما أدى إلىتراجع صادر المواشي.

وحمل المصدرين وزارة التجاره التلاعب الأكبر خاصة إدارة الصادر واتهموها بعدم المسؤولية، وأشتروا إلى إدارة النقد الأجنبي ببنك السودان تتحمل أيضاً جزء من المسؤولية لعدم وضعها سياسة واضحة وشفافة لسعر صرف عائدات الصادر بجانب ادراة السياسات ببنك السودان ونوهوا إلى أنها لم تشتشيرهم فى وضع السياسات المفيده للصادر، ولم يعفوا إدارة الرصد والمتابعة التابعة لوزارة الثروه الحيوانيه من المسؤولية وانتقد مصدرون أداء الشعبة وتجاهلها لمعالجة أوضاع المصدرين

وأكدوا أنهم سيقفوا سداً منيعاً لكل من يريد التلاعب بصادر المواشي وقطعوا بأن لن يتخلوا عن استرداد كل حقوقهم وأثنوا على دور إدارة المحاجر في تسهيل انسياب الصادر.

وانتقد المصدرون البنوك التجارية لإصدارها واعتمادها استمارات صادر لجهات غير مؤهلة بدون أدني مسؤولية، وأشاروا إلى أن البنوك التجارية همها الأول والأخير عمولتها على الاستمارات.