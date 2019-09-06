أعلنت سفارة السودان في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، الجمعة، أن مجلس الأمن والسلم الإفريقي رفع تعليق عضوية السودان بالاتحاد الإفريقي.



وقال بيان السفارة السودانية، إن “نزف البشري للشعب السوداني برفع مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي تعليق مشاركة السودان في أنشطة الاتحاد الإفريقي، وذلك بعد أقل من 24 ساعة من إعلان عبد الله حمدوك، رئيس الوزراء عن تشكيل حكومة الفترة الانتقالية”.

وتأتي خطوة الاتحاد كاعتراف بالجهود المضنية التي بذلتها الأطراف الفاعلة بالبلاد في تكوين حكومة انتقالية بقيادة مدنية، وفقا لبيان السفارة السودانية.

وثمن السفير أنس الطيب الجيلاني، القائم بأعمال سفارة السودان باديس أبابا، الدور الإفريقي برفع مجلس السلم والأمن تعليق أنشطة السودان في الاتحاد الإفريقي، مؤكدا أن القارة الإفريقية قادرة على حل المشاكل الإفريقية في إطار البيت الإفريقي.