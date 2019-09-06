بالفيديو : رجاء عبد المسيح تتباهى بوجودها في مجلس السيادة كامرأة مسيحية وتتمنى من الدول العربية ان تحذو حذو السودان

وصفت عضو مجلس السيادة السوداني الاستاذة القانونية رجاء عبد المسيح بان وجودها كامرأة تمثل الاقلية المسيحية بالحدث العظيم والكبير معبرة عن احساسها بالمسؤلية الضخمة التي تولتها حيث قالت:( (شعور عظيم طبعا وفي نفس الوقت فيه عبء كبير على عاتقي كامرأة في مجلس السيادة مع اختي الدكتورة عائشة وكمسيحية امثل لابرضو الاقليات في السودان فدى شي كبير شديد وعظيم وحدث لا مثيل له).



وبحسب متابعات محرر (أخبار الخليج 365) تمنت نيكولا ان تحذو الدول العربية السودان بوضع النساء في المواقع السيادية مضيفا قولها عن هذا الحدث :(يمكن يبقى حدث يخلي البلاد العربية تحذو حذونا البلاد العربية الما حصل انو امرأة دخلت مجلس السيادة).