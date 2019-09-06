تصفيات كأس العالم.. فوز تاريخي للصومال وكبير للسودان

سجل رمضان عجب ثلاثية قاد بها السودان للفوز 3-1 خارج الديار على تشاد في التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم اليوم الخميس، لكن منتخب الصومال خطف الأضواء بالفوز على زيمبابوي بهدف نظيف ليحقق أول انتصار له على الإطلاق في التصفيات.

ويحتل منتخب الصومال المركز 202 في تصنيف الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا)، ونجح في إيقاف سلسلة من 19 هزيمة متتالية تعود إلى ثماني سنوات مضت، ليحقق أول انتصار له في التصفيات بالفوز بهدف أنور سيد علي شاكوندا (87)، وذلك في جيبوتي التي استضافت المباراة.

وكانت زيمبابوي -التي شاركت في نهائيات كأس أمم أفريقيا قبل شهرين- تتوقع انتصارا سهلا في مباراة أقيمت على ملعب محايد بسبب الوضع الأمني غير المستقر في الصومال.

وبحسب الجزيرة نت حقق منتخب الصومال أول انتصار له في تصفيات بطولة كبرى منذ فوزه على كينيا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية عام 1984.

وشارك مع منتخب الصومال لأول مرة سبعة لاعبين من مجموعة وجوه جديدة تنتمي لجاليات مهاجرين في أوروبا وأميركا الشمالية، وسيتعين عليه التماسك إيابا يوم الثلاثاء في هاراري إذا أراد بلوغ دور المجموعات.

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ووضع المنتخب السوداني قدما في مرحلة المجموعات من التصفيات الأفريقية بفوزه على ضيفه التشادي 3-1.

وسجل رمضان العجب ثلاثية السودان (13 و67 و74)، بينما سجل إيزيكييل ندواسل هدف تشاد الوحيد (85 من ركلة جزاء).

وسجلت رواندا هدفين في أربع دقائق لتفوز بسهولة 3-صفر خارج أرضها على سيشل في ذهاب الدور الأول في فيكتوريا.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)