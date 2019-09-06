وصول طائرة المساعدات الكويتية الثالثة لمتضرري السيول والأمطار

وصلت مطار الخرطوم اليوم (الجمعة) الطائرة الثالثة من المساعدات الإنسانية المقدمة من دولة الكويت لدعم المتضررين من السيول والفيضانات والأمطار بالبلاد.

وكان في استقبال طائرة المساعدات بمطار الخرطوم وفد اللجنة العليا لاستلام المساعدات الإنسانية والدعم الخارجي التابعة لمجلس السيادة الانتقالي.

وأوضح العميد موسى عمر أحمد، رئيس اللجنة في تصريحات صحفية أن الطائرة الكويتية التي وصلت اليوم جاءت محملة بمواد غذائية وايوائية.

وقدم رئيس اللجنة، نيابة عن مجلس السيادة الانتقالي شكر وامتنان السودان لدولة الكويت الشقيقة حكومة وشعبا لوقوفها ودعمها المعهود للسودان، مشيرا إلى استمرار الجسر الجوي الكويتي لمساعدة متضرري السيول والفيضانات والأمطار هذا العام.

وقالت جميلة فرج الساعد مندوبة جمعية الهلال الأحمر الكويتي التي رافقت الطائرة ، إن هذه المساعدات جاءت بتوجيه من صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، وعبرت عن امنياتها في أن يعبر السودان هذه الأزمة بسلام.