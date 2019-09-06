ويثير الأداء الإعلامي للتلفزيون القومي السوداني حالة من الجدل والاتهامات بتنفيذ القائمين على أمره سياسة إعلامية تهدف لخدمة النظام البائد وتضرب الثورة في مقتل، وهي السياسة التي دفعت برئيس الوزراء عبد الله حمدوك لإعلان عدم رضاه عن أداء التلفزيون في مرحلة ما بعد الثورة. ويطالب الكثيرون بإقالة مدير التلفزيون إسماعيل عيساوي لعجزه عن مواكبة التحولات الثورية في البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر قيادي بالحرية والتغيير يطالب التلفزيون القومي بنقل محاكمة البشير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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