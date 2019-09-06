لقاء مرتقب بين رئيس الوزراء حمدوك وترامب بنيويورك…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تجمع لقاءات مكثفة رئيس الوزراء بمسؤولين دوليين أثناء اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة هذا الشهر. وكشفت مصادر دبلوماسية عن ترتيبات تجريها جهات غربية وعربية مع الإدارة الأمريكية للقاء بين رئيس الوزراء عبد الله حمدوك والرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش الاجتماعات في نيويورك. وأوضحت المصادر أن جدول اللقاءات المبدئي يشمل لقاءات بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وآخرين.

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