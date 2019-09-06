السودان.. توضيح حول اسم وزير سقط من تشكيلة الحكومة الجديدة

قال عضو المجلس السيادي السوداني شمس الدين الكباشي، لقناة "سكاي نيوز عربية"، إن المجلس اعتمد 19 وزيرا وأستغرب إعلان رئيس الحكومة لأسماء 18 فقط. وأضاف كباشي، أن المجلس اعتمد اسم وزير البنى التحتية لكن رئيس الوزراء لم يعلن اسمه. ويوم أمس الخميس أعلن رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك تشكيل أول حكومة منذ الإطاحة بالرئيس السابق عمر حسن البشير في أبريل نيسان. ومن المقرر أن تعمل الحكومة بموجب اتفاق لتقاسم السلطة مدته ثلاث سنوات تم توقيعه الشهر الماضي بين الجيش والأطراف المدنية وجماعات المعارضة. Advertisements وأعلن حمدوك أسماء 18 وزيرا وقال إنه سيعين اثنين آخرين في وقت لاحق. وقال رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة السودانية الخرطوم يوم الخميس ”الحكومة ستبدأ العمل فورا بشكل جماعي متناغم... نبدأ اليوم مرحلة جديدة في تاريخنا لسودان خير ديمقراطي يسع الجميع“. وأضاف”نسعى لقيام مشروع وطني وإعادة هيكلة الدولة السودانية“. يشار إلى أن الحكومة الجديدة تمثل خطوة مهمة في الانتقال بعيدا عن حكم البشير الذي استمر 30 عاما وعانى السودان خلاله من الصراعات الداخلية والعزلة الدولية والمشكلات الاقتصادية العميقة.

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