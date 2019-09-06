بيكيه: ميسي بإمكانه المغادرة بعدما قدم الكثير لبرشلونة

أكد مدافع ​برشلونة​، ​جيرارد بيكيه​، أنه كان على علم باتفاقية ​ليونيل ميسي​ التعاقدية مع النادي.

ولدى ميسي بند يتيح له كسر عقده مع برشلونة والرحيل مجانًا.

ومع ذلك، يعتقد بيكيه أن أيا من زملائه في الفريق لا يشعر بالقلق إزاء هذا الاحتمال، ولا يخشون من أن يغادر ميسي النادي في أي وقت قريب.

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وقال بيكيه: "لقد حصل ليو على الحق في أن يكون قادرًا على اختيار ما يفعله بمستقبله بعد كل شيء قدمه للنادي".

والتزم ميسي بصفقة جديدة مع برشلونة في العام 2017، وسجل 51 هدفًا في الموسم الماضي في جميع المسابقات، حيث استمر برشلونة في الاحتفاظ بلقب ​الدوري الاسباني​.