حلاق يرسم وجوه لاعبي كرة القدم على رؤوس المشجعين

أشارت تقارير صحفية إلى أن مزين شعر رجالي في منطقة حلبية في كردستان يغزو ​مواقع التواصل الاجتماعي​ بسبب قصات الشعر التي يقوم بها، حيث يقوم المزين الذي يدعى مروان هادي برسم صور لاعبي كرة القدم المعروفين على رؤوس المشجعين.

حيث يتقاضى مبلغ يصل إلى 50 يورو مقابل كل شخص، ويظهر "هادي" وهو يرسم عددا من الشخصيات أبرزها ​كريستيانو رونالدو​، ​جاريث بايل​، و​دونالد ترامب​.