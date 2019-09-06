لوكلير يفوز بالتجربة الحرة الأولى لسباق إيطاليا لفورمولا1

تصدر تشارلز لوكلير التجربة الحرة الأولى لسابق جائزة إيطاليا الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا1. وتصدر لوكلير سائق فيراري التجربة الحرة الأولى لسابق جائزة إيطاليا الكبرى بعد خمسة أيام فقط من تحقيق فوزه الأول في فورمولا1- عبر الفوز بلقب سباق جائزة بلجيكا الكبرى. وحقق لوكلير أسرع لفة في دقيقة واحدة و27.9 ثانية على مضمار مونزا البالغ طوله 5.700 كيلومتر. Advertisements وحل ثنائي مكلارين، كارلوس ساينز ولاندو نوريس في المركزين الثاني والثالث فيما جاء البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس وبطل العالم في المركز الرابع. وجاء الألماني سيباستيان فيتيل سائق فيراري في المركز الثامن، وشهدت التجربة العديد من حوادث التصادم بفعل الأرضية الزلقة للمضمار. يتصدر هاميلتون الترتيب العام لفئة السائقين ببطولة العالم بفارق 65 نقطة أمام زميله فالتيري بوتاس.

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