هيكتور كوبر: علينا التعلم من الخسارة أمام فلسطين

عبر الارجنتيني ​هيكتور كوبر​ مدرب ​منتخب اوزبكستان​ عن استيائه من خسارة فريقه أمام ​منتخب فلسطين​ بنتيجة 2-0، في الجولة الافتتاحية للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022​ و​كأس آسيا 2023​. كما اعرب كوبر عن غضبه من اللاعبين خاصة بعد دخول الهدف الاول لفلسطين حيث دخلوا في حالة من عدم التركيز وانخفض مستوى الدفاع.

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