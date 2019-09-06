وفاة رئيس زيمبابوي.. 15 معلومة عن "الأب الروحي" تعرف عليها

أذاعت أسرة رئيس زيمبابوي السابق روبرت موغابي، اليوم الجمعة، خبر وفاتة، بعد صراع طوبل مع المرض عن عمر ناهز 95 عاما.

نقدم لكم فى السطور التالية 15 معلومات عن زيمبابوي السابق

أطيح بموغابي من الرئاسة إثر إنقلاب عسكري في نوفمبر 2017، بعدما ظل في سدة الحكم لأكثر من 3 عقود