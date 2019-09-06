خدمة المواعدة.. ميزة جديدة من "فيس بوك"

أتاحت منصة فيس بوك خدمتها الجديدة للمواعدة، بشكل رسمي للمستخدمين في الولايات المتحدة لمن عمرهم 18 عامًا فما فوق.

سيكون هناك تبويب خاص للوصول لخدمة Facebook Dating في تطبيق الشبكة الاجتماعية الرسمية يظهر فقط للمشتركين بالخدمة.

تسمح خدمة المواعدة من فيس بوك بإنشاء ملف شخصي خاص بك مستقل عن ملفك الشخصي على فيس بوك نفسه، ويمكن استخدام هذا الملف الشخصي للتعرف على شريك العمر المستقبلي من بين أصدقاء أصدقائك، أو مجتمع فيس بوك العام.

بناءًا على ما تعرفه عنك فيس بوك ستقوم باقتراح أشخاص للتعرف عليهم وذلك حسب اهتماماتك ونشاطك.

نلاحظ استخدام عناصر تصميمية كثيرة من تطبيق المواعدة Hinge حيث يمكنك إرسال إعجابات والتواصل بالرسائل الخاصة.

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لن يظهر لحسابك في الخدمة المواعدة أي من أصدقائك في ملفك الشخصي ما لم تستخدم ميزة المعجب السري والتي تتيح لك إبداء الإعجاب بتسعة أصدقاء وأي منهم يشاركك الإعجاب نفسه فإنكما ستحصلان على تنبيه بذلك.

مبدئياً الخدمة سلسة وبسيطة ولا تحوي أية ألعاب أو إعلانات أو مشتريات خاصة وهي مجانية بالكامل.

الجدير بالذكر أن خدمة مواعدة فيس بوك أصبحت متاحة في 20 بلد حول العالم معظمها في أمريكا الجنوبية وشرق آسيا وهي Brazil, Canada, Chile, Columbia, Ecuador, Guyana, Laos, Malaysia, Mexico, Paraguay, Peru, Philippines, Singapore, Suriname, Thailand, Uruguay, وأخيراً Vietnam.

وستتوفر الخدمة في الدول الأوروبية العام المقبل، ولا معلومات عن موعد توفرها عربيًا.