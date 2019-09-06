رئيس رابطة الليجا يفضل عودة رونالدو ومورينيو لإسبانيا

تحدث خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الأسباني عن رغبته في عودة البرتغاليين كريستيانو رونالدو وجوزيه مورينيو إلى إسبانيا بعد فترات نجاحهما مع ريال مدريد



وقضى كريستيانو رونالدو البالغ من العمر 34 عامًا وقت ناجح للغاية في العاصمة الإسبانية مدريد بعد انضمامه إلى الملكي مقابل مبلغاً قياسيًا عالميًا في ذلك الوقت، حيث بلغ 80 مليون جنيه إسترليني في عام 2009 وفاز النجم الأسطورة بأربعة ألقاب دوري أبطال أوروبا وكلا من الدوري الإسباني وكأس إسبانيا مرتين.



كما عاش مورينيو فترة جيدة في مدريد بعد فوزه بلقب الدوري الأسباني عام 2012 لينهي سيطرة بيب جوارديولا مدرب برشلونة في ذلك الوقت على اللقب، كما ارتبط المدرب البرتغالي بالعودة إلى مدريد في عدد من المناسبات منذ رحيله في عام 2013.



ورحل الثنائي البرتغالي منذ ذلك الحين للبحث عن تجارب جديدة، حيث انضم رونالدو الفائز بجائزة الكرة الذهبية خمس مرات إلى نادي يوفنتوس الإيطالي في الصيف الماضي لمدة أربع مواسم بينما عاد جوزيه مورينيو إلى إنجلترا لقيادة كلا من تشيلسي ومانشستر يونايتد.



وعن رغبته في عودة الزوج إلى إسبانيا وذلك في حديثه إلى القناة 11 ونقلته صحيفة الديلي ميل البريطانية، قال تيباس: "أرغب في عودة كريستيانو رونالدو وأن يكون جوزيه مورينيو مدربًا لفريق إسباني، إنه مدرب رائع واسم كبير للترويج لدورينا".

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وعن خيبة أمله عندما علم برحيل رونالدو إلى يوفنتوس، قال تيباس : " المعركة الفردية بين نجم ريال مدريد كريستيانو رونالدو ونجم نادي برشلونة ليونيل ميسي هي ما جذب المشجعين لمشاهدة الدوري الأسباني. اعتقدت أن رحيله سيؤثر علينا أكثر، لنكون صادقين. ومع ذلك، أفضل وجود بونالدو في الدوري الأسباني عن غيابه عنه".



وأضاف : " الدوري الممتاز لسنوات عديدة لم يكن لديه فائزين بالكرة الذهبية لكنه كان لا يزال أفضل دوري في العالم. هذا عمل رائع على العديد من المستويات".



وعن ​​المقترحات الخاصة بالدوري الممتاز الجديد وضم الدوريات الجديدة بين أفضل الفرق الأوروبية في قسم واحد مما يعني أن برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد من الممكن أن يخاطرون بترك الدوري الإسباني، اختتم تيباس تصريحاته قائلاً : "نحن ضدها تمامًا، له شكل مختلف عن دوري الأبطال وسيجعل المنافسة مغلقة عملياً. الشكل سيقتل المنافسة. المصالح الاقتصادية ستخدم فقط أكبر الأندية، في وقت نحاول فيه تعزيز التنافسية".

