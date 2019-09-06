لتتركنا الامارات في حالنا

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365 :

منذ ان تفجرت ثورة الشعب السودانى المجيدة ضد الطاغية ونظامه الفاسد لم تتوقف ابوظبى من حشر انفها فى شؤوننا الداخلية وتسعى لتحقيق اجندة محمد بن زايد الخاصة المتماهية بالتمام والكمال مع المشروع الصهيو امريكى وهى المرتبطة بعلاقات علنية مع قادة الكيان الصهيونى الغاصب المجرمين ، ويعتبر اى تدخل للامارات فى شاننا الداخلى امرا مرفوضا وقد شهد الناس المخاطبات التى تمت فى ساحة اعتصام القيادة العامة واللافتات التى رفعت المنددة بحشر الامارات انفها فى شاننا الخاص ، وتابع الناس دعوتها لقادة فى الحرية والتغيير وسفرهم اليها وعقدهم لقاءات جمعتهم مع بعض من جهة واخرى بينهم وبين الاجهزة الامنية والسياسية فى الامارات مما ينذر بخطر ربما يترتب على الارتباط الغير واضح بالدوائر الاستخبارية لهذه الدولة التى يسيطر عليها بالضرورة الموساد ويوجهها كما يشاء لذا جاء الخوف ان ينفذ الموساد الينا عبر الاماراتيين وهم من يلعبون هذا الدور القذر بشكل واضح.

وقد انتشرت شائعات تتحدث عن تقديم ابو ظبى ملايين الدولارات لبعض قادة الحرية والتغيير بقصد التأثير فى القرارات التى ستتبناها الحكومة ، وهذا السلوك الاماراتى ليس حصرا على السودان فهذه معاول التخريب الإماراتي تضرب تونس وليبيا وغيرها اما دورها فى سوريا واليمن فلا يحتاج الى حديث عنه وهو من الوضوح بمكان حيث ان مجرد سماع الناس انباء القتل والتدمير فى سوريا واليمن يبرز اسم الامارات كاحدى الدول التى تشن الحروب الظالمة وتمارس العدوان الباطش الغير اخلاقى ، والإمارات وهى تمارس هذا اادور القذر لم تستح وهى تؤيد اسرائيل فى عدوانها على الشعوب العربية فى العراق وسوريا ولبنان فكيف لايخاف السودانيون من دور قذر قد تلعبه الامارات ببلادنا ؟

وفى هذا الاطار قال الحزب الشيوعي السودانى إن دولاً عربية من بينها الإمارات استقطبت قيادات بقوى الحرية والتغيير للتعاون مع المجلس العسكري.

وكشف السكرتير العام للشيوعي محمد مختار الخطيب في مؤتمره الصحفي الاخير عن استقطاب دول عربية من بينها الإمارات قيادات بالحرية والتغيير للتعاون مع المجلس العسكري المحلول، لتنفيذ أجندة الدول وعرقلة أهداف الثورة من خلال الهبوط الناعم. وذكر الخطيب أن قوى الثورة المضادة وقوى الهبوط الناعم تسعى لفرض هيمنة العسكر على السلطة المدنية عبر الوثيقة الدستورية، بهدف قطع الطريق أمام استكمال مهام الثورة والإبقاء على جوهر النظام السابق.

لتقف الامارات فى حدها وتتركنا فى حالنا يكن فضل لها ولنا.