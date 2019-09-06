مقاطعة السلع الغالية ستحقق النجاح

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

انها ليست المرة الاولى التى تتم فيها الدعوة لاشهار سلاح المقاطعة الشعبية الشاملة املا فى كبح جماح الغلاء وارغام السوق على الانخفاض والتجار الجشعين على وضع حد لاطماعهم القوية ولكن حملة محاربة الغلاء التى ابتدرت نشاطها ودشنت حراكها باعلان مقاطعة اللحوم قد تكون هى الحملة الاوسع انتشارا والاكثر تنظيما والاطول من حيث المدة الزمنية التى تستغرقها اذ انها تستمر لمدة عشرة ايام ، ويسعى منظمو الحملة والناشطون فيها الى ان يجعلوها الاولى فى سلسلة مقاطعة تشمل العديد من السلع والخدمات الحيوية كالالبان والبيض والمواصلات وغيرها من الضروريات التى ارتفعت اسعارها بشكل جنونى وفاق التصور وبات الكثيرون مقتنعون ان الجشع وانعدام الضمير وغياب الرقابة هى اسباب اساسية لوصول الاوضاع الى هذا الحد .

ومن بوادر نجاح هذه الحملة وتحقيقها لاهدافها انها بدأت بنشاط اعلامى مكثف وتكاثر ظهور اعضاؤها فى وسائل التواصل الاجتماعى وزادوا عن التسعة الف عضو متابع ونشط يتبنى الفكرة ويروج لها ويساهم مع زملائه فى توضيح اى غموض يكتنفها مما فرض المبادرة على وسائل الاعلام وتمت استضافة قادة المبادرة فى الاذاغة والتلفزيون (قناة سودانية 24 وقناة النيل الازرق وراديو اف ام 100) هذا والمبادرة فى طور التشكل.

مؤسس المبادرة مجاهد جعفر اكد أن الشواهد تشير إلى نجاح حملة مقاطعة اللحوم التي تقودها المبادرة قبل الشروع في تنفيذها .

وقطع بإنخفاض اسعار اللحوم في بعض المناطق بالعاصمة السودانية، تخوفا من الجزارين من تلف اللحوم بسبب المقاطعة.

وأوضح جعفر إن الحملة سجلت عدد 80 ألف حالة إستجابة عبر وسائل التواصل الإجتماعي.

وأشار إلى أن حملة مقاطعة اللحوم تأتي ضمن عدد من المبادرات لمقاطعة السلع الغالية وفي مقدمتها اللحوم والألبان والبيض.

حاثاً على اهمية محاربة الوسطاء لإسهامهم في رفع اسعار السلع بين المنتج والمستهلك، وطالب بعودة الجمعيات التعاونية.

ونوه جعفر إلى أن المبادرة تهدف إلى إشاعة ثقافة مقاطعة السلع المرتفعة كوسيلة سلمية وحضارية للمناهضة الغلاء بالأسواق.

وتأسست مبادرة سودانيون ضد الغلاء في عيد الأضحي الماضي بعد الإرتفاع الكبير في أسعار الأضاحي لهذا العام.