الا تستحون ياعرب؟ .. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

عملية حزب الله البطولية والجريئة التى اسكتت الصهاينة والقمت رئيس وزراءهم حجرا وكشف كذبه على شعبه وفضحه امامهم هذه العملية تركت اثرا إيجابيا كبيرا لدى الأحرار والشرفاء فى لبنان وخارجه بل وفى كل العالم وهم يرون المقاومة تفى بوعدها وتردع العدو وتذله وليست فقط تحافظ على قواعد الاشتباك وتمنع الصهيونى من انتهاكها وانما تفرض واقعا جديدا اسمه كسر الخطوط الحمراء التى كان يفرضها العدو وتثبت معادلات جديدة يعجز الصهاينة عن كسرها ويكونوا فى وضع يتمنوا فيه انهم لم يرتكبوا حماقتهم التى افقدتهم ماكان موجودا ومتعارفا عليه.

فى ظل هذه العزة التى فرضتها المقاومة وهذه القوة التى ثبتتها بالجهاد والاستشهاد لايمكن لنتنياهو ولابعض الحكام العرب ممن لايعجبهم انتصار المقاومة وقوتها لايمكنهم مطلقا تشويه صورة المقاومة ولن يصدقهم احد من الجماهير العربية وهم يرونهم يشكلون تحالفا يدافعون فيه عن بعض ويبررون خيباتهم ويعملون على التقليل من اهمية فعل المقاومين ومواقفهم المشرفة ، ولن يكون امامهم الا ان يدعموا بعضهم ويشيدون ببعض ويدافعون عن بعض ، ومن الطبيعى فى هذه الحالة ان يرحب نتنياهو بمواقف بعض الزعماء العرب التى ربما خففت عنه قليلا ما عاناه من فضيحة كبرى لحقته هو وجنرالاته وقادة كيان العدو الامنيين والعسكريين اثر تكشف هروب الجيش الإسرائيلي من قاعدة افيفيم و ترك المعسكر مهجوراً كما نقلت شاشات التلفزة وظهرت احدى المراسلات وهى تتجول فى ثكنات العدو الفارغة وقد اخلاها الجند وهربوا خوفا من مجاهدى حزب الله ، وكان من الطبيعى فى هذا المازق الذى وقع فيه نتنياهو ان يشيد بمحاولات بعض اصدقائه تخليصه منه او على الاقل إخراجه باقل الخسائر لذا أشاد المجرم نتنياهو بموقفي البحرين والإمارات من الهجوم الذي شنه “حزب الله” في شمال “إسرائيل”، واعتبر موقف هذين البلدين دليلا على “تحول جذري” في الشرق الأوسط.

نتنياهو قال فى الجلسة الأسبوعية للحكومة الإسرائيلية يوم الثلاثاء: “أرحب بتصريحات وزيري الخارجية البحريني والإماراتي ضد “العدوان” الذي شنه حزب الله. أدانا عجز الحكومة اللبنانية التي تسمح لتنظيم “حزب الله” الإرهابي بالعمل انطلاقا من أراضيها ضد إسرائيل”، بحسب تعبيره.

وكعادته زعم نتنياهو: “قد يبدو هذا عجيبا وخياليا، ولكن هذا يدل على تغير جذري يحدث في الشرق الأوسط. العالم العربي هو الآخر يدرك أن العدوان الإيراني يهدد ليس إسرائيل فحسب، بل المنطقة بأسرها أيضا”.

انه لمن المعيب حقا ان تنبرى حكومات ودول عربية ومسلمة للوقوف فى صف العدو وتسانده فى اعتدائه وتستنكر هجمات حزب الله البطولية التى اثبتت ان هذا العدو الغادر الجبان لايعرف الا القوة والاقتدار .