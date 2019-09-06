تفاصيل مثيرة في قضية رجل اعمال قبطي وفتاة مسلمة حملت منه سفاحاً….

الخليج 365:

تُحقق شرطة قسم الخرطوم شرق حول ملابسات دعوى قيدت فى مواجهة ناشط معروف ادعى انتسابه لقوى الحرية والتغيير، ونقلت مصادر ان المتهم كان قد انتحل صفة مقدم بقوات الدعم السريع وقام بابتزاز رجل اعمال قبطي ومطالبته بدفع مبلغ (50) ألف دولار .

ونقلت مصادر ان تفاصيل الواقعة تعود الى علاقة عاطفية نشأت بين رجل الاعمال القبطي وفتاة سودانية مسلمة واثر ذلك حملت الفتاة سفاحاً من رجل الاعمال وعندما طالبها بالتخلص من الجنين رفضت الفتاة وأصرت على انجاب الجنين فطلب منها رجل الاعمال ان يصطحبها الى القاهرة بغرض انجاب الطفل هنالك وبالفعل ذهبت الفتاة برفقة رجل الاعمال الى القاهرة لوضع جنينها هنالك الا ان رجل الاعمال تركها لوحدها وعاد الى البلاد .

ظلت الفتاة تتردد على المقاهي المختلفة بالقاهرة حتى اصبحت معروفة وسط اوساط السودانيين بالقاهرة، وإبان زيارة وقبل فترة وصل المتهم وهو ناشط معروف ضمن وفد الى القاهرة وهنالك تعرف على الفتاة ونشأت بينهما معرفة وطيدة فروت الشابة قصتها للمتهم واخبرته بما فعله بها رجل الاعمال وطالبته بان يذهب اليه في السودان ويقوم بارهابه وأخذ مبالغ مالية منه وارسال جزء من تلك الاموال لها بالقاهرة لتعيش عليها نسبة لحاجتها للمال .

أعطت الفتاة اوصاف رجل الاعمال وعناوينه للمتهم الذى فور حضوره للبلاد ذهب الى رجل الاعمال واخبره بانه ضابط برتبة المقدم وينتمى لاستخبارات الدعم السريع وان عليه ان يدفع مبلغ خمسين الف دولار بعضها يذهب لقائده حتى لا يتم القبض عليه على خلفية ما ارتكبه اضطرب رجل الاعمال واخطره بانه لا يملك العملات الحرة ولكنه بامكانه ان يعطيه مبالغ بالعملات المحلية فوافق المتهم وافترقا بعد ان اتفقا على موعد لاستلام الاموال .

ذهب رجل الاعمال وروى قصته لبعض معارفه بام درمان وهنالك اكدوا له بان عليه ان يتريث للتأكد ما اذا كان المتهم المذكور ضابطاً حقيقياً ام ينتحل صفة الدعم السريع وبالفعل وبالسؤال تأكدوا انه لا ضابط بتلك المواصفات او الاسم ينتمى لتلك القوة فتم ابلاغ ادارة الاستخبارات بالدعم السريع والتى بدورها شكلت قوة وتمكنت من القبض على المتهم وتسليمه لشرطة قسم الخرطوم شرق وتدوين بلاغات فى مواجهته.