شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قالت الشركة السودانية للهاتف السيار “زين”، إنّ تأثُّر مُستوى جودة خدماتها نتيجة لأسبابٍ خارجة عن إرادتها تمثّلت في الظروف المناخية الحالية، وانقطاع الكهرباء، وصُعوبة توصيل الوقود لبعض المحطات، وأضافت في رسائل توضيح لمُشتركيها أمس أنّها تبذل قصارى جهدها من أجل انسياب الخدمة بالجودة المطلوبة.

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كانت هذه تفاصيل خبر شركة زين: تأثر جودة الخدمة لأسباب خارجة عن ارداتنا… لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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