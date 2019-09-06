الخليج 365:

أعلن حزب المؤتمر السوداني، رَفضه بصُورةٍ قَاطعةٍ ترشيح عضو وفد التّفاوُض بقِوى الحُرية والتّغيير مدني عباس مدني لمنصب وزير الصناعة في الحكومة الجديدة.

وقال الناطق الرسمي باسم حزب المؤتمر السوداني محمد حسن عربي في منشور على صفحته الرسمية بـ”فيسبوك” أمس، إنّ قِوى إعلان الحُرية والتّغيير رشّحت مدني عباس مدني لرئاسة مجلس الوزراء، وإنه يتمتّع بالكفاءة اللازمة لهذا المنصب، واستنكر ترشيحه لمنصب وزير الصناعة بحسب الأسماء المُتداوله، وطالب عربي رئيس الوزراء بتوضيح المعايير التي تَمّ من خلالها اعتماد “مدني” وزيراً للصناعة”. المادة السابقة حميدتي إلى جوبا للقاء قادة الحركات المسلحة… المقالة القادمة المحكمة تتهم ثائر بقتل شرطي بالصحافة…

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كانت هذه تفاصيل خبر المؤتمر السوداني: نرفض ترشيح مدني للصناعة ونطالب حمدوك بتوضيح المعايير التي... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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